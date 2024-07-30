نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الطفولة والأمومة" يواصل تنفيذ مبادرة "بكرة بينا" لتمكين الطفل بمطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن مواصلة تنفيذه، لأنشطة مبادرة لتمكين الطفل المصري تحت شعار "بكرة بينا" بمحافظة مطروح، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبدعم من الإتحاد الأوربي خلال الفترة من 28 إلى 31 يوليو 2024.

وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل تفاعلية لمدرسي الأنشطة اللاصفية والاخصائيين الاجتماعيين بالمحافظة بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم في التوعية بحقوق الطفل ونشر الوعي بالمبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن رفع وعي المتعاملين مع الأطفال وخاصة مدرسي الأنشطة اللاصفية بحقوق الطفل هو أمر ضروري للحد من العنف ضد الأطفال سواء العنف البدني أو النفسي، وتنشئتهم تنشئة سليمة بما ينعكس على صحتهم النفسية، وتحسين تقديم خدمات حماية الطفل وتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي ضد العنف، مشيرة إلى ضرورة تطوير وتعزيز قدرات الاب والام.

وقالت "السنباطي" إن، المبادرة ترتكز على عدة محاور أهمها نشر الوعي بمناهج التربية الإيجابية ومبادئها الثمانية وهي: الفهم الكامل لعالم الطفل، والاحترام المتبادل، والإنصات الفعال، المدح والتشجيع، وتصحيح الأخطاء بدل من اللوم والتوبيخ، العواقب لا العقاب، والمبدا السابع الخاص بالتواصل الإيجابي بين الزوجين، اخيرا مبدأ حل المشكلات، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية ومجموعات العمل، فضلا عن التعرف على كيفية حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وطرق الوقاية، ومفهوم المواطنة الرقمية من خلال حزمة من الأنشطة التفاعلية التي تسهم في توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال تحميهم من مخاطر الاستغلال والابتزاز الالكتروني.

كما تناولت ورشة العمل تعريف المشاركين بكيفية الإبلاغ وتقديم الدعم والمشورة من خلال آليات المجلس القومى للطفولة والأمومة المتمثلة في خط نجدة الطفل 16000 الذي يعمل على مدار 24ساعة أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، وطرح بعض المشكلات النفسية والسلوكية للأطفال مثل: الخجل، والكذب، والتنمر، وبعض الاضطرابات السلوكية ومنها فرط الحركة وتشتت الانتباه، بالإضافة إلى بعض المفاهيم والمعلومات عن خطوات اعداد مبادرات والتعرف مميزات صانع التغيير الإجتماعي وما هي المهارات الأساسية لصناعة التغيير، وآليات تدريب الأطفال علي القيادة المشتركة، والتعاطف الفعال.

وأوضح الدكتور سمير أبو ريا مستشار المجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه سيتم تنمية مهارات القيادة والابداع والفكر المتطور وحل المشكلات الطارئة، وكذلك دعم قيم المواطنة والإنتماء لدى الأطفال لخلق جيل واعى داعم لوطنه والمجتمع المحيط به ؛ بالاضافة إلى أنشطة توعوية حول التنمر وأنواعه، والظواهر والانتهاكات السلبية التى بتعرض لها الأطفال من خلال أنشطة وعروض المسرح التفاعلي، وغيرها من الأنشطة.

شارك في الورشة الدكتور نور أسامة عضو المجلس القومى للطفولة والأمومة واستشارى تعديل السلوك والسيد أمين دسوقى مدير الادارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، والدكتور عمر شحاته مدير مديربة التربية والتعليم بمطروح، وفريق عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وجدير بالذكر أن مبادرة "بكرة بينا " تهدف إلى تحسين تقديم خدمات حماية الطفل وتعزيز التغيير السلوكي الإيجابي ضد العنف، وتطوير قدرات أصحاب المصلحة لتقديم خدمات صديقة للأطفال وتعزيز تقنيات الأبوة والأمومة الإيجابية، ويستهدف الأطفال وأسرهم والاخصائيين الإجتماعيين ومدرسي الأنشطة اللاصفية بمحافظات الإسماعيلية، أسوان، شمال سيناء، مطروح.

IMG-20240730-WA0565

IMG-20240730-WA0566