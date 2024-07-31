وزير الكهرباء: طرح مبادرة خلية شمسية لكل مزرعة دواجن بالتعاون مع وزارة الزراعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 12:32 مساءً - استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر الوزارة بمدينة العلمين، وذلك ‏في إطار السياسة العامة بدعم الاستثمار الخاص وتذليل أي عقبات قد تحول دون الحصول على مكانته الطبيعية في قيادة الاقتصاد القوي.

وتأتي هذه الاجتماعات، في إطار توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بضرورة إيجاد حلول جذرية لضمان استقرار التغذية الكهربائية الخاصة بمزارع الدواجن على مستوى الجمهورية حرصاً على هذا القطاع الحيوي والاستثمارات العاملة به وما تم تحقيقه من اكتفاء ذاتي فى القطاع الداجنى والتي يمثل دعامة لتحقيق الأمن الغذائي.

وتم عقد اجتماعا بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والمهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء ومشاركة عدد من مسئولي الوزارتين ، وذلك لبحث أوضاع مزارع الدواجن وطريقة حصولها على الكهرباء وتأمين مصادر التغذية الكهربائية الخاصة بها ، ومدى الالتزام بالقواعد والإشتراطات القانونية والفنية في هذا الشأن.