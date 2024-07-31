وزير التعليم العالي يكلف عددًا من القيادات الجامعية لتسيير أعمال الجامعات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 07:28 مساءً - كلف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عددًا من القيادات الجامعية بتسيير أعمال جامعاتهم، لحين الانتهاء من الإجراءات المُتبعة لشغل الوظيفة بتعيين رؤساء جامعات جدد وذلك اعتبارًا من 1 أغسطس 2024، وذلك على النحو التالي:

- الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قائمًا بعمل رئيس جامعة القاهرة.

- الدكتور محمد حسين محمود نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب قائمًا بعمل رئيس جامعة طنطا.

- الدكتورة راوية يحيى محمود رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العليا والبحوث قائما بعمل رئيس جامعة بورسعيد.

- الدكتور لؤي سعد الدين نصرت منصور نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب قائمًا بعمل رئيس جامعة أسوان.

- الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق قائمًا بعمل رئيس جامعة الأقصر.