نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين العرب” يدين قيام الاحتلال الصهيوني باغتيال الزميلين الفلسطينيين إسماعيل الغول ورامي الريفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، بكل قوة، الجريمة النكراء التي قام بها جيش الاحتلال الصهيوني، وأدت إلى استشهاد الصحفي إسماعيل الغول مراسل قناة الجزيرة، ومصور القناة رامي الريفي، وذلك خلال تغطيتهم للأحداث الأخيرة فب محيط منزل الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والذي تم تدميره في مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة.

وقال الاتحاد في بيان له، إنه أثناء وجود عدد من الصحفيين هناك، قامت طائرات الاحتلال بقصف سيارة الصحفي إسماعيل الغول ومصور الجزيرة رامي الريفي، بشكل مباشر.

وأدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، بكل قوة، هذا العمل الإجرامي، مطالبًا كافة منظمات الإعلام الدولية، وكذلك المحكمة الدولية، بضرورة الانتقام من هؤلاء القتلة، وتقديمهم للعدالة، والمطالبة بوقف هذا العدوان الإسرائيلي غير المسبوق في استهداف الصحفيين؛ حيث أن استمرار الصمت على هذه المجازر، يمثّل ضوءًا أخضرًا للمزيد من جرائم قتل الصحفيين الفلسطينيين.