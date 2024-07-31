نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء: مهرجان العلمين يبرز قدرة مصر على جذب السياح والاستثمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مهرجان العلمين في نسخته الثانية مشرف، ويعتبر جزء من القوى المصرية في جذب السياحة والاستثمارات، لافتًا إلى أن هذه النوع من المهرجانات يروج لمصر في الخارج بصورة كبيرة، وكبار المسؤولين في الدول العربية والأجنبية يتحدثون عن العلمين من واقع ما يرونه من هذا المهرجان.

إطلاق النسخة الثانية من مبادرة 100 مليون صحة

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من العلمين الجديدة، أنه من المهم إبراز عمل الدولة بكل مؤسساتها، منها إطلاق النسخة الثانية من مبادرة 100 مليون صحة، ومن هنا يعرف المواطن حجم الإنجاز الذي تقوم به الدولة، مؤكدًا: "مطروح كانت من المحافظات الموسمية التي لا يتذكرها المواطنون إلا في فصل الصيف، ولكن مع التنمية في الوقت الحالي في العلمين وباقي المشروعات ستسهم في تشغيل المحافظة وزيادة فرص العمل، ولن تقتصر المحافظة على فكرة المصيف، وإنما ستكون امتدادا مستقبليا للدولة المصرية".

وقام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية لمهرجان العلمين الجديدة الذى تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصاحبه أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.

