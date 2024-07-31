نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية ويقدم الشكر لكل المشاركين بأعمال الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بخالص الشكر وأسمى آيات التقدير إلى الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، على نجاح الدور الأول من الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي وبمعاهد فلسطين بقسميها العلمي والأدبي.

كما قدم التهنئة إلى الطلاب، متمنيا لهم مزيد من النجاح والتفوق في المرحلة الجامعية، وأن عليهم واجب نحو هذه المؤسسة بأن يرتقوا بها ويعلوا من شأنها وينشروا رسالتها في كل مكان، مقدما تهنئة خاصة إلى أولياء الأمور على تعبهم مع ذويهم وصولا إلى أهم فرحة في حياة أبنائهم، مشيدا بجهود كل المشاركين في الشهادة الثانوية الأزهرية كل في موقعه، خاصة بعد ملحمة بدأت من شهر يناير إلى وقتنا الحالي، قدم الجميع كل جهده لنجاح الشهادة الثانوية الأزهر وهذا هو المعهود عليهم.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أننا أسدلنا الستار على أهم امتحانات في المرحلة قبل الجامعية وهي الشهادة الثانوية الأزهرية وكنا قد استعددنا لها جيدا من بداية العام للوصول إلى ما نحن عليه من انضباط كبير في الامتحانات وكذا التصحيح الذي شهد جهدا كبيرا دون تقصير حتى يأخذ كل طالب حقه، مبينا أن مرحلة الطعن على نتائج الشهادة الثانوية ستبدأ من يوم السبت وسنراعي أحوال الطلاب والتخفيف عنهم في الاطلاع على أوراق الاجابات في أقرب إدارة تعليمية للطلاب.

وأناب الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024م، وبلغت نسبة النجاح العامة 50.50٪، وجاءت نسبة النجاح في القسم العلمي 60.87%، وجاءت نسبة ‏‏النجاح في القسم الأدبي 42.06%.، وبلغت نسبة النجاح في معاهد فلسطين للقسمين العلمي والأدبي 96.7%.