نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأدية 739 طالبة اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية للبنات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت كلية التربية الرياضية للبنات استقبال الطالبات لإجراء اختبارات القدرات، حيث شهد اليوم إقبالًا 301 طالبة، حيث أدت 144 طالبة الاختبارات في اليوم الأول لها اليوم، 157 طالبة أدت الاختبارات لليوم الثاني، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الطالبات اللاتي تقدمن لاختبارات القدرات منذ بدايتها إلى 146 طالبة.

هذا وتتم اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بنات على يومين، بحيث الدرجة الكلية للاختبارات البدنية والمهارية تبلغ 100 درجة، موزعة بين 60 درجة للاختبارات البدنية و40 درجة للاختبار المهاري.

وتشمل الاختبارات البدنية اختبارات للسرعة والرشاقة والمرونة والقدرة العضلية والتوافق والتحمل، أما الاختبار المهاري، فيتيح للطالبة اختيار نشاط رياضي واحد من بين مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية.

ويشترط للقبول حصول الطالبة على 60% من الدرجة الكلية، مع اجتياز اختبارات القوام والشخصية والاختبار المهاري