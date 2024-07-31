نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصول عددا من وحدات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على شهادات الاعتماد الدولية "الأيزو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا للدعم الذى توليه القوات المسلحة لتطوير كافة الوحدات التخصصية وفقًا لأحدث المعايير والمواصفات القياسية العالمية بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها على أكمل وجه، تحصلت كلًا من إدارة المهندسين العسكريين، وإدارة الأشغال العسكرية، وإدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة، ومعهد المهندسين العسكريين التابعين للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على شهادات الاعتماد الدولية "الأيزو" فى نظم إدارة الجودة المختلفة، وذلك بعد استيفائها لكافة الشروط والمعايير اللازمة للحصول على تلك الشهادات المعتمدة.

يأتى ذلك فى إطار الحرص المستمر من القوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمى التخصصى

استنادًا على الأسس العلمية المدروسة وتماشيًا مع التطورات المتلاحقة لطبيعة عمل ومهام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودورها فى خدمة الوطن ودعم منظومة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة المصرية بكافة ربوع الوطن.