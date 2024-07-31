نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الحجز بعد قليل.. مصادر تكشف حقيقة زيادة تذاكر السكة الحديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس محمد الطويلة، رئيس إدارة المبيعات بالسكة الحديد، إنه لم تصدر أي تفاصيل من وزارة النقل بشأن زيادة أسعار تذاكر القطارات حتى الآن.

وأوضح الطويلة، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الشائعات حول زيادة التذاكر بنسبة 25% على مختلف الخطوط غير صحيحة، حيث لم تصدر أي تعليمات رسمية بهذا الشأن.

وشدد على عودة العمل خلال بموقع الحجز الإلكتروني للتذاكر خلال ساعات قليلة واختيارات من الساعة 12 منتصف الليل اليوم الأربعاء.

ونفى وجود أي ربط بين ما يدور حول زيادة التذاكر ووقف الحجز عبر موقع السكة الحديد، موضحا أن وقف الحجز عبر الموقف يأتي نظرا لإجراء أعمال تحديثات على الموقع.

في حين قال مصدر داخل هيئة السكة الحديد، إنه توجد زيادة في أسعار التذاكر.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة إلى “دوت الخليج”، أن الزيادة تختلف وفق الخط والمسافة، لافتا إلى أنه سيتم معرفتها مع بداية عودة موقع الحجز للعمل اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليل اليوم.

وأضاف المصدر أن ارتفاع أسعار السولار يزيد من الأعباء التشغيلية للهيئة، نظرًا لاعتماد أغلب القطارات على السولار، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة التشغيل.