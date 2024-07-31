عاجل- بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2024.. مؤشرات القبول في كليات جامعة الأزهر

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أحمد جودة - القاهرة - بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2024.. مؤشرات القبول في كليات جامعة الأزهر

بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2024.. مؤشرات القبول في كليات جامعة الأزهر.. الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عن نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح 50.50%. أعلن وكيل الأزهر الشريف عن النتيجة وأسماء أوائل الطلاب في الثانوية الأزهرية.

اختبارات القدرات بجامعة الأزهر 2024



تواصل جامعة الأزهر إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الأزهرية. وأفاد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، بأن التسجيل لاختبارات القدرات مستمر حتى مساء الجمعة القادم الموافق 2 أغسطس 2024م. التسجيل يتم وفقًا للتوزيع الجغرافي لكل طالب بعد موافقة رئيس الجامعة الدكتور سلامة داود.

وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن نحو 26 ألف طالب وطالبة قاموا بتسجيل رغباتهم على موقع الجامعة حتى صباح السبت 27 يوليو الجاري. وبيّن أن الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات ستبدأ في استقبال الطلاب لأداء الاختبارات حتى 23 أغسطس 2024م.

الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات



تشمل الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات في جامعة الأزهر:

- كلية التربية بالقاهرة تخصص عام انتظام

- كلية اللغات والترجمة تخصص عام انتظام

- كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة

- كلية رياض الأطفال انتظام

- كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام

- كلية التربية بنين بتفهنا الأشراف شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم

- كلية التربية بنين بتفهنا الأشراف تخصص عام انتظام

- كلية التربية بنات القاهرة تخصص عام انتظام

- كلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف شعبة التربية انتظام

- كلية التربية بنين بالقاهرة تخصص المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام

- كلية التربية الرياضية بنين القاهرة انتظام

- كلية التربية الرياضية بنات انتظام

- كلية التربية بنين القاهرة شعبة تربية فنية

- كلية التربية بنات القاهرة شعبة تربية فنية

- كلية التربية بنات القاهرة شعبة تربية خاصة

- كلية التربية بنين أسيوط تخصص عام انتظام

- كلية التربية بنات أسيوط انتظام

- كلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف قسم رياض الأطفال

- كلية التربية بنين القاهرة شعبة التربية الخاصة

- كلية التربية بنين أسيوط شعبة التربية الخاصة

- كلية التربية بنات أسيوط شعبة التربية الخاصة

مؤشرات القبول في جامعة الأزهر 2024



تختلف مؤشرات القبول في جامعة الأزهر حسب النتائج والإحصائيات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية. لكن بالمقارنة مع العام الماضي، من المتوقع أن تكون مؤشرات القبول قريبة من الأرقام التالية: