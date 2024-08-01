"صباح العلمين" يبرز جولة رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة المتحدة في مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 09:32 صباحاً - عرض برنامج "صباح العلمين" الذي يعرض على قنوات المتحدة، تقريرا عن جولة تفقدية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة بمدينة العلمين الجديدة.

يقدم الإعلاميان إبراهيم عبد الجواد ولما جبريل، برنامج صباح العلمين من قلب مدينة العلمين الجديدة، في الفترة من ٧ إلي ٨ صباحا اعتبار من اليوم الخميس حيث ينقل البرنامج فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية.

ويعرض برنامج صباح العلمين علي قنوات الحياة و سي بي سي وقناة أون وقناة أون تايم سبورت والراديو ميجا ونغم وشعبى وراديو هيتس - راديو النيل وراديو اون سبورت والراديو ٩٠٩٠.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.