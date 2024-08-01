نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على شقق وزارة الأوقاف 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة الأوقاف لطرح مجموعة جديدة من الشقق السكنية لمحدودي الدخل في عام 2024.

لضمان وصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها، وضعت الوزارة مجموعة من الشروط والأوراق المطلوبة.

فيما يلي تفاصيل شروط التقديم والأماكن المتاحة والأوراق المطلوبة:

شروط الحصول على شقق وزارة الأوقاف 2024

معاينة الشقق: يجب على المتقدمين القيام بمعاينة الشقق والموافقة عليها وفقًا للمساحة والوضع الحالي للوحدة السكنية. التزامات مالية: يقر المتقدم بأنه في حال تخلفه عن الالتزامات المالية، سيتم توقيع جميع الأقساط عليه دفعة واحدة ودون إنذار. في حالة عدم السداد، يمكن سحب الوحدة السكنية وإعادة إشعارها دون تنبيه. المصروفات الإدارية: تقديم إقرار وتعهد بسداد جميع المصروفات الإدارية الخاصة بنقل الوحدة إلى المالك عبر الشهر العقاري وغيرها من المصروفات الإدارية. فواتير الخدمات: تعهد بسداد فواتير الغاز والكهرباء والماء إن وجدت، بالإضافة إلى المصروفات الأخرى. التعديلات: تعهد بعدم إجراء أي تغييرات على العين السكنية دون الرجوع إلى الهيئة المختصة.

أماكن طرح شقق وزارة الأوقاف 2024

سوف تشمل الأماكن المتوقع أن تُطرح فيها الشقق السكنية لعام 2024:

القاهرة – الجيزة – القليوبية

– – بورسعيد – السويس – الشرقية

– – الفيوم – بني سويف – البحر الأحمر

– – طنطا – المحلة – كفر الشيخ – دمياط

– – – الإسكندرية – البحيرة – المنوفية

– – الدقهلية – المنيا – أسيوط

– – سوهاج – الوادي الجديد – قنا

– – الأقصر – أسوان

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق وزارة الأوقاف 2024

للتقديم على شقق وزارة الأوقاف لمحدودي الدخل، يجب على المتقدمين توفير الأوراق التالية: