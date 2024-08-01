نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكلف بالإنتهاء من التجهيزات النهائية لافتتاح سوق العياط الحضاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة العياط بسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم العقود وتركيب عدادات المرافق بالسوق الحضارى بالعياط تمهيدًا لافتتاحه لسرعة ضم الباعة الجائلين بنطاق المدينة وإستيعاب حركة البيع والشراء بصورة حضارية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالى العياط.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية إلى جانب المرور على أعمال التطوير والإنشاء الجارية بعدد من مشروعات التنمية بنطاق مركز ومدينة العياط.

حيث تابع المحافظ الإستعدادات النهائية لتسكين الباعة وبدء النشاط بالسوق الحضاري مؤكدًا على أن المشروع من شأنه القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية بالمدينة ومحيطها وما يتبعها من سلوكيات تؤثر على المظهر الحضاري موضحًا أن السوق يضم كافة الخدمات والسلع الإستهلاكية والفاكهة والخضر واللحوم والأسماك، مشددًا على ضرورة تخصيص مواقع داخل السوق لعرض السلع الموسمية كشوادر بيع حلوى المولد النبوى وسلع رمضان لمنع إقامة الشودار الخاصة بها بنهر الطرق والشوارع.

وأستمع محافظ الجيزة إلى شرح حول مكونات السوق والذي يضم 419 محل تجارى إلى جانب مكاتب إدارية وأمن ومراقبة مقسمة لطابقين أرضى وأول على إجمالي مساحة 3700 م2، مشيرًا إلى أن السوق بالكامل مغطى بشبكة للمراقبة وتم مراعاة كافة إجراءات الأمن والسلامة وتنفيذ الإشتراطات الخاصة بالحماية المدنية وتطبيق المواصفات الفنية فى المبانى وشبكات المرافق الخاصة به.

حيث أوضح محافظ الجيزة أن مركز ومدينة العياط يشهد نهضة تنموية شاملة فى إطار خطة المحافظة لإيصال مختلف الخدمات للقطاعات المحرومة مؤكدًا على كافة المسئولين بضرورة التواجد الميداني وسط المواطنين والالتقاء بهم وخاصة بالقرى والنجوع بنطاق المراكز والمدن للوقوف على إحتياجات المواطنين من المشروعات وتحديد الأولويات لضمان تحقيق تلك المشروعات لمتطلباتهم الفعلية.

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