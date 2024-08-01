هيئة السكك الحديدية توضح ملابسات حادث اصطدام سيارة بجرار قطار في المنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 12:32 مساءً - قالت هيئة السكك الحديدية، إنه في تمام الساعة 22.30 مساء أمس الأربعاء، انحرفت السيارة رقم ٣٥٢٩ أدف بالمقطورة رقم ٨٩٧٤ ى ر د من الطريق الزراعي واصطدمت بجرار القطار رقم ١٩٣٦ / ٣٢٠٤ روسي مكيف مرسي مطروح /القاهرة بكم ٦٣.٢٠٠ بين بركه السبع وقويسنا.

وأضافت أنه نتج عن ذلك سقوط البوجي الأمامي للجرار وبعض التأخيرات، وكذلك إصابة سائق القطار ومساعده ونقلهم بالإسعاف إلى مستشفى قويسنا العام.

وأوضحت أنه على الفور تم الدفع بفرق الطوارئ لإزالة آثار اصطدام العربة بالقطار من على الخط الطالع، وجاري تشغيل الخط النازل مفرد للقطارات في الاتجاهين.