وزارة العمل : متابعة أعمال مكاتب السلامة والصحة المهنية ميدانياً

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 01:32 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، زيارة تفقدية لمكتب السلامة والصحة المهنية بشربين التابع لمديرية العمل ، لمتابعة أعماله الإدارية والميدانية ، بحضور موجه السلامة مجدي عودة بالمديرية ، حيث جرى خلالها استعراض مدير مكتب السلامة والصحة المهنية لأعمال المكتب من حملات تفتيشية وندوات للتوعية ، والتى يقوم بها المكتب لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت التابعة له ،وكذلك أعمال التفتيش الدورى وبحث الشكاوى ، وإجراء القياسات الميدانية داخل المنشآت لرصد المخاطر وتحديد مستويات الأمان للعمال داخل المنشآت ، وأيضاً زيارة ميدانية لمصنع أعلاف شربين التابع لشركة مضارب دمياط وبلقاس ، والذي يعتبر من أكبر مصانع قطاع الأعمال بالمحافظة ، وينتج كافة أنواع الأعلاف عالية ومنخفضة البروتين ومقام على مساحة 11 فدان ويعمل به حوالى 120عامل، حيث جرى مراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المصنع والتأكد من توفير أجهزة ومهمات الوقاية الشخصية للعاملين بالمصنع ، وكذلك توفير الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق .

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الزيارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بالتواجد المستمر بين العمال فى المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، مع توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص ، وذلك إيماناً بأهمية دور مديريات العمل في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، والتعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، وأكد وكيل المديرية ، على استمرار تنظيم الزيارات الميدانية التفقدية على المكاتب والاجهزة التابعة للتأكد من سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتفعيل دورها لخدمة المجتمع ، وكذلك زيارة المنشآت العاملة داخل المحافظة لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية المنشآت والعمال والمترددين من المخاطر المحتملة فى أماكن العمل والوقاية من حدوثها ، حيث جرى خلال زيارة المصنع قيام مسئول السلامة والصحة المهنية ومدير الصيانة بشرح خطوات العمل بالمصنع ، وتحديد المخاطر فى كل مرحلة والاشتراطات التى قامت بها إدارة المصنع للحد من تلك المخاطر .