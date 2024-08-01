وزارة العمل : بدء دورات تدريبية مجانية على 8 مهن لشباب الأسكندرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 01:32 مساءً - أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، عن بدء قبول طلبات التدريب المهنى المجانى على 8 مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة ، وذلك للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل من سن 18 إلى 45 سنة ، بمراكز التدريب المهنى بمحرم بك ، شرق ، والهانوفيل ، والحضرة ، ووحدة التدريب المتنقلة ، وذلك على مهن :التبريد والتكييف ، والحاسب الآلي، وميكانيكا السيارات ، والتفصيل والخياطة ، وصناعة الستائر والمفروشات ، و كوافير حريمي ، ومهنة كهرباء التركيبات ، وصيانة المحمول ، وذلك ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب فى المحافظات ، فى إطار تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام الجديد 2024 / 2025 ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، ومن مزايا التدريب المجانى المقدم للشباب: مكافآت لأوائل الخريجين ، وزى تدريبي خاص لكل متدرب ، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب المعتمدة ..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك التدريبات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، من خلال تدريبهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، وتوفير مزيد من البرامج المجانية للشباب ، لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص ، وأضاف وكيل المديرية انه تم فتح باب قبول دفعة جديدة من راغبي التدريب المهنى على مهنة التبريد والتكييف ، والحاسب الآلي وميكانيكا سيارات والتفصيل والخياطة بمركز تدريب مهنى بمحرم بك وعنوانه : 100 شارع محسن خلف كلية العلوم ، وعلى مهنة الخياطة والتفصيل بمركز تدريب الهانوفيل وعنوانه : خلف ابو راوية ، بالإضافة إلى مهنة الستائر والمفروشات و كوافير حريمي بمركز تدريب الحضرة وعنوانه : شارع محطة السوق – الحضرة البحرية بجوار السجل المدنى ، ومهنة كهرباء تركيبات ، والخياطة والتفصيل بمركز تدريب مهني شرق وعنوانه شارع وينجت بجوار الرعاية ، وايضاً مهنة صيانة المحمول بالعربية المتنقلة ببشائر الخير بغيط العنب ..

وأفاد وكيل المديرية أنه يمكن التسجيل من خلال ملء الإستمارة على الرابط التالى : https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7 ، وذلك للحصول على البرامج التدريبية المجانية المتاحة ، ومحدداً الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب وهى : صورة من بطاقة الرقم القومى ، و 2 صورة شخصية ، على ان يتم تسجيل الطلبات عن طريق مقر مركز التدريب المهنى أو من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه .