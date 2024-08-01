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التعليم:٩١٪؜ نسبة النجاح في الأحياء ..وعلم النفس والاجتماع تتجاوز نسبة ٩٢٪؜

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 01:32 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد الأحياء وعلم النفس والاجتماع.. موضحة أن نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت ٩١٪؜، في حين تخطت مؤشرات النجاح في مادة علم النفس والاجتماع نسبة ٩٢٪ ؜.

وأكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على اطلاع أبنائها الطلاب على كافة مستجدات مؤشرات النجاح في مختلف مواد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، مع استمرار اجراءات التصحيح ورصد الدرجات.

وتهيب وزارة التربية والتعليم كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم نشره، مؤكدة أنه لا صحة تماما لما تردد عن اعتماد النتيجة أو الإعلان عنها يوم السبت المقبل..مشددة على أنه سيتم تحديد موعد إعلان النتيجة فور انتهاء كافة اجراءات التصحيح ورصد الدرجات وتطبيق درجات الرأفة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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