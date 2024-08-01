ضبط عنصر إجرامى بالإسماعيلية وبحوزته 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 01:33 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" ) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه بدائرة المركز ، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,600 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.