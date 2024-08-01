قائد الموسيقى العربية: جمهور مهرجان العلمين تفاعل مع حفل ألحان بليغ حمدى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 08:30 مساءً - عبر المايسترو الدكتور مازن دراز قائد الفرقة المصرية للموسيقى العربية عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين بنسخته الثانية، مؤكدا أن حفلهم شهد تفعل كبير من الجمهور وسط أجواء المسرح الروماني، موضحا أن العروض فى المسرح الروماني رائعة وتقرب الجمهور من الفرقة الموسيقية.

وأضاف المايسترو مازن دراز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في العلمين"، مع الإعلامية منى المراغي، على قناة الحياة، أنهم كانوا بصدد تجهيز حفلة عن ألحان بليغ حمدي ثم جاءت مشاركتهم في مهرجان العلمين فوجدوا الأجواء مناسبة وساعدت على إحياء حفل رائع، مشيرا إلى أنهم قدموا ألوان مختلفة لألحان بليغ حمدي.

واستكمل: "حاولنا تقديم ألوان غنائية كثيرة وطني أو رومانسي وقدمنا عشر فقرات ما بين أغاني لعبد الحليم حافظ ومحمد رشدي وصباح ونجاة ووردة، وقدمنا مجموعة من الأغاني التي أعجب بها الجمهور"، مؤكدا أن ألحان بليغ حمدي تعيش إلى الآن مع الجمهور.