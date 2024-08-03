نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يصل الدقهلية لبحث أهم التحديات التي تواجه منظومة التعليم بالمحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، إلى مقر ديوان عام محافظة الدقهلية، وذلك لبحث سبل تطوير العملية التعليمية ومواجهة المعوقات التي من أبرزها الكثافات الطلابية وعجز المعلمين، جاء ذلك في محطة جديدة لجولاته المتواصلة بمختلف محافظات الجمهورية.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد أنور العدل نائب محافظ الدقهلية، والدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من قيادات الوزارة، وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وخلال الاستقبال، أعرب محمد عبد اللطيف عن حرصه الشديد على تعزيز كافة سبل التعاون مع المحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية وتخطي التحديات التي تقف حائلا أمام تطوير المنظومة وضبط وانتظام العملية التعليمية.

ومن جهته، رحب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنًا جهود الوزير محمد عبد اللطيف وجولاته المتواصلة من أجل معالجة التحديات على أرض الواقع بهدف تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وقال اللواء طارق مرزوق: “إن محافظة الدقهلية شهدت خلال السنوات العشرة الماضية توسعًا كبيرًا في عدد المدارس التي تم إنشاؤها وتطويرها”، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المحافظة والوزارة لاستمرار هذه الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في تطوير العملية التعليمية.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بعقد اجتماع مع مديرى مديريات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية وعدد من مديري المدارس بالمحافظة، كما سيقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المدارس بالمحافظة.