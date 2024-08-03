نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: تنفيذ 111 حالة إزالة لتعديات على أراض زراعية بالمراكز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بتشديد الرقابة لرصد أية حالات تعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف وإزالتها في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في اطار جهود الدولة للحفاظ علي الرقعة الزراعية ومتع كافة أشكال التعدي عليها.

واطلع المحافظ على جهود مديرية الزراعة والمراكز والمدن في مواجهة البناء المخالف علي الأراضي الزراعية خلال شهر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حيث تمكنت الحملات من إزالة عدد ١١١ حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة ٣ أفدنة و١٥ قيراط و٤ أسهم.

جاءت حالات التعدى بمراكز ومدن ( الصف، أطفيح، العياط، البدرشين، كرداسة، أوسيم، منشأة القناطر) ومدينة الجيزة، حيث نجحت الأجهزة المعنية فى تنفيذ أعمال الإزالة وإرسال أسماء أصحابها لمديرية التموين بالجيزة لوقف الدعم المقدم لهم من قبل الدولة وفقا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن.

واشار محافظ الجيزة أن الإجراءات تأتى فى إطار حرص المحافظة على منع صور التعدى على الرقعة الزراعية ومنع إقامة التجمعات العشوائية غير المخططة لما يترتب على قيامها من أثار سلبية تؤثر على المرافق العامة والمظهر الحضارى للأحياء والمراكز والمدن، مؤكدا على أنه لن يتهاون فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على تلك الظواهر واتخاذ الإجراءات القانونية مع مرتكبيها.

وشدد النجار علي رؤساء المراكز والمدن بمواصلة جهود الرصد والمتابعة الميدانية علي مدار اليوم والتعامل الفوري حيال الحالات التي يتم رصدها من خلال وحدات المتغيرات المكانية.

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