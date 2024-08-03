رئيس قسم العظام بكلية طب بنات الأزهر يستنكر استهداف واغتيال الاحتلال الصهيوني...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 01:28 مساءً - استنكر الدكتور وائل شعبان، رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب البنات بالقاهرة رئيس المؤتمر، قيام المحتل الصهيوني بقتل ملائكة الرحمة من الأطباء والتنكيل بهم خاصة الدكتور عدنان البرش الذي قتله الاحتلال بدم بارد.

وأشاد الدكتور وائل شعبان بجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعمه الدائم والمستمر لقطاع غزة ماديًّا ومعنويًّا، وجاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات المؤتمر السنوي لقسم جراحة العظام بكلية طب البنات بالقاهرة الذي يقام بالتعاون مع جمعية مناظير المفاصل وإصابات الرياضة المصرية " EGGA " برئاسة الدكتور عادل حامد، رئيس قسم العظام بكلية طب البنات سابقًا الرئيس الشرفي للجمعية.

ورحب رئيس المؤتمر بالقامات العلمية الكبيرة المشاركة في المؤتمر السنوي لقسم العظام، وأوضح أن المؤتمر يتناول الجديد والحديث في العلاج الجراحي للمرضى المصابين بهشاشة العظام، ويتناول المهارات الإكلينيكية في مجال جراحات العظام والمناظير الجراحية على مدار الجلسات العلمية التي يشارك فيها أساتذة العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر في: القاهرة، ودمياط، وأسيوط، إضافة إلى مشاركة أساتذة جراحة العظام بكليات الطب بالجامعات المصرية، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة والتأمين الصحي، مشيرًا إلى أنه قد أقيم على هامش المؤتمر السنوي لقسم العظام ورشة عمل تدريبية تضمنت إجراء العمليات الجراحية المعقدة في مجال العظام ونقلها على الهواء مباشرة لشباب الأطباء؛ من أجل تعظيم الاستفادة، وتأكيدًا على التعليم الطبي المستمر.

وقدم رئيس المؤتمر التهنئة لأعضاء هيئة التدريس الست بقسم العظام بترقيتهم إلى درجة الأستاذية، مشيرًا إلى أن هذه الترقيات العلمية تسهم في دعم مسيرة قسم العظام بكلية طب البنات الذي يتميز بوجود وحدات تخصصية يقوم عليها اساتذة أكفاء تقدم خدمات طبية متميزة بالمجان لجميع المترددين على مستشفى الزهراء الجامعي.

كما أضاف أنه على هامش المؤتمر السنوي لقسم العظام سوف يتم تكريم عدد من الأساتذة في القسم؛ لإسهامتهم في دعم مسيرة قسم العظام بكلية طب البنات محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.