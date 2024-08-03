محافظ الدقهلية يستقبل وزير التربية والتعليم في إطار زيارته للمحافظة لبحث سبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 01:28 مساءً - - المحافظ : سعداء بزيارة وزير التربية والتعليم لبحث ومناقشة أهم المعوقات التي تواجه العملية التعليمية بالدقهليه .

- اللواء " مرزوق " : الدقهليه محافظة عريقة أنجبت لمصر أعلام في شتي المجالات وعلي رأسها مجال التعليم .

- المحافظ : أثمن دور وزير التربية والتعليم لجهوده المبذولة من أجل تطوير العملية التعليمية في مصر .

- وزير التربية والتعليم: لدي حرص شديد على تعزيز كافة سبل التعاون مع المحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية وتخطي التحديات .

في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير العملية التعليمية في مصر من خلال تطوير المناهج التعليمية وطرق التدريس وانشاء المدارس وتدريب وتأهيل المعلمين حتي يخرج لنا جيل يرفع راية مصر عالية خفاقة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن .

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم السبت السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بديوان عام المحافظة في إطار زيارته للمحافظة لبحث أهم التحديات التي تواجه منظومة التعليم بالمحافظة وعقد لقاء مع قيادات مديرية التربية والتعليم وتفقد عدد من المدارس بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم ، والأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية .

وقال " محافظ الدقهلية " سعداء بزيارة وزير التربية والتعليم لبحث ومناقشة أهم المعوقات التي تواجه العملية التعليمية بالدقهليه للنهوض بها ، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المحافظة والوزارة لاستمرار هذه الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في تطوير العملية التعليمية ، مشيراً إلي أن الدقهليه شهدت خلال السنوات العشرة الماضية توسعًا كبيرًا في عدد المدارس التي تم إنشاؤها وتطويرها .

وأشار اللواء " مرزوق " الي أن الدقهليه محافظة عريقة أنجبت لمصر أعلام في شتي المجالات وعلي رأسها مجال التعليم حيث أنجبت رائد التعليم في مصر علي باشا مبارك بجانب العديد من المجالات الأخري الدينية والفنية والأدبية والثقافية والسياسية وغيرها .

وثمن " المحافظ " دور وزير التربية والتعليم لجهوده المبذولة من أجل تطوير العملية التعليمية في مصر ، وجولاته المتواصلة من أجل معالجة التحديات على أرض الواقع بهدف تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

ومن جانبه أعرب السيد/ محمد عبد اللطيف عن حرصه الشديد على تعزيز كافة سبل التعاون مع المحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية وتخطي التحديات التي تقف حائلا أمام تطوير المنظومة وضبط وانتظام العملية التعليمية.

ومن المقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم ومحافظ الدقهليه بعقد اجتماع مع مديرى إدارات الإدارات التعليمية وعدد من مديري المدارس بالمحافظة ، كما سيقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المدارس بالمحافظة .

وأهدي " محافظ الدقهلية" درع المحافظة الي وزير التربية والتعليم تقديراً لجهوده من أجل وضع رؤية لتطوير العملية التعليمية في مصر .