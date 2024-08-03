رئيس الوزراء يتفقد مصنع الشركة الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية.. يصدر لأكثر من 50 دولة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 01:29 مساءً - تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولته الموسعة اليوم بالإسكندرية، مصنع الشركة الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية، والذي يمتلك 4 خطوط إنتاج و8 آلاف عامل كما يصل حجم الصادرات إلى 11 مليون دولار ويتم التصدير لأكثر من 50 دولة.

وتفقُد عدد من مصانع المنطقة الحرة الخاصة بالمدينة، وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بتفقد مصنع الشركة "الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية" الخاصة بإنتاج الأجهزة الطبية والأدوية البشرية والمكملات الغذائية.

وفي بداية التفقد للمصنع، قدّم الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة الشركة شرحا عاما عن المصنع وطبيعة الإنتاج به وقدراته التصنيعية، موضحا أنه مصمم وفقا لأحدث المعايير العالمية، ومزود بأحدث الماكينات التكنولوجية التي تحقق أعلى معدلات الأداء والجودة المحلية والعالمية خلال جميع مراحل التصنيع لاختراق الأسواق الأجنبية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أنه انطلاقا من مبدأ الاستدامة والتوجه نحو بيئة خضراء، تعد الشركة صديقة للبيئة ويوجد بها مصادر للطاقة البديلة، ومنها وجود 448 خلية شمسية تنتج 260 ميجا وات للساعة / سنة.

فيما أفاد الدكتور حسين عوض، مدير الإنتاج بالمصنع، بأن المصنع يقام على مساحة 20 ألف متر مربع وتوجد مساحات خضراء تغطى ما يقرب من 40% من مساحة الشركة، ويصل حجم استثمارات الشركة إلى 1.5 مليار جنيه، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية 250 مليون عبوة دواء مختلفة شهريا و490 جهازًا طبيًا، وتصل نسبة المُكون المحلي إلى ما بين 60 – 70%.

وأضاف مدير الإنتاج أن المصنع يمتلك 4 خطوط إنتاج، وعدد عمالة يبلغ 8 آلاف عامل، كما يصل حجم الصادرات إلى 11 مليون دولار، ويقوم المصنع بالتصدير لأكثر من 50 دولة في: الخليج، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا، وآسيا. كما تحتل الشركة الأوروبية المرتبة الأولى في التصدير للسوق السعودية من بين جميع الشركات المصرية.

وأكد الدكتور حسين عوض أن المصنع يتميز بإنتاج وتصنيع كبسولات الجيلاتين الصلبة والسائلة والناعمة، حيث يتم إنتاج نحو 3 مليارات كبسولة جيلاتين سنويا، إضافة إلى منتجات المستحضرات الدوائية الخاصة بالاستنشاق والأمراض التنفسية مثل: البخاخات، حيث يتم إنتاج 60 ألف عبوة من بخاخات الاستنشاق يوميا.

ويعد المصنع الأول والأحدث في الشرق الأوسط من حيث امتلاك خط إنتاج الكبسولات الخاصة بالاستنشاق للمركبات الدوائية المختلفة، وتحتوي تلك الكبسولات على جرعات بالميكروجرام لعلاج الأمراض الصدرية والذي يتم إنتاجه بأحدث ماكينات لإنتاج هذا النوع في العالم والتي تستخدم التكنولوجيا الذكية.

ونوه الدكتور حسين عوض إلى أن الشركة الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية حصلت على عدد كبير من شهادات الاعتماد والجودة المحلية والعالمية وشهادات الأيزو المختلفة، ومن ذلك اعتماد منظمة الصحة العالمية فضلا عن اعتماد عدد من المؤسسات الدولية والأوروبية، واعتماد البرازيل الذي يملي شروطا دقيقة جدا استطاع المصنع تحقيقها.

وقام رئيس الوزراء خلال زيارته للمصنع بتفقد الماكينة الخاصة بصناعة الكبسولات الدوائية، وماكينة تعبئة الشرائح للأدوية والكبسولات وتغليفها.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا خط تحضير وإنتاج السوفت جيلاتين الذي يتم فيه التصنيع المعقم للجيلاتين المستخدم في صناعة الأدوية. وكذلك منطقة تحضير الأشربة الدوائية وإضافة المكونات الفعالة إليها والتي تتميز بمطابقتها للمواصفات العالمية فيما يخص تصنيع الأدوية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في المصنع، وكذا حجم الانتاج، مشيرا الى ان الحكومة جاهزة لتقديم أي مساعدة لزيادة الانتاج والتصدير.