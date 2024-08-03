وزير الصحة يتابع تداعيات حريق مستشفى السادات ويوجه بإخلاءها بالكامل

تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، واقعة اندلاع حريق صباح اليوم السبت، في مخزن مستلزمات داخل مستشفى السادات بالمنوفية، والذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو وفيات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بإخلاء المستشفى بالكامل، ونقل المرضى لأقرب مستشفيات، طبقا للحالة الصحية، مشيرا إلى أن الوزير كلف نائبه الدكتور محمد الطيب، بالتوجه إلى المنوفية لمتابعة عمليات الاخلاء الآمن للمرضى والاطمئنان على استمرار تلقيهم الخدمات الطبية اللازمة لهم في مستشفيات الإخلاء.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحالات التي تم إخلائها تضمنت 12 حالة في قسم المبتسرين، و9 حالات كانت تتلقى الخدمات الطبية في قسم الرعاية المركزة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بتشكيل لجنة لمراجعة تأمين المخازن في جميع مديريات الصحة، والمستشفيات باختلاف تبعياتها، والتأكد من تطبيق معايير الأمان والسلامة، وإفادته بتقرير كامل خلال 72 ساعة، مع توفير كامل الدعم لجهات التحقيق للوصول إلى الأسباب التي أدت لاندلاع الحريق ومنع حدوث أي حوادث مماثلة في جميع قطاعات الوزارة.