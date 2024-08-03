نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي للمرأة ينظم تدريب "اتعلم الأوريجامي" لطلاب مدارس تحيا مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم المجلس القومي للمرأة تدريبًا بعنوان "اتعلم الأوريجامي"، بالتعاون مع المؤسسة الثقافية اليابانية بالقاهرة استهدف مجموعة من طالبات وطلاب مدارس تحيا مصر 1 و2.

حيث أكدت الأستاذة فاتن فاروق مسؤولة تنفيذ الأنشطة بالمناطق المخصصة للإسكان بديل العشوائيات بالمجلس أن التدريب جاء في إطار جهود تعزيز التبادل الثقافي بين مصر واليابان وتعزيز فهم الطلاب لثقافات الشعوب الأخرى، حيث هدف إلى تعريف الطالبات والطلاب بثقافات الشعوب الأخرى وعاداتهم وتقاليدهم وفنونهم، ومنها فن الأوريجامي الذى يعد فنًا يابانيًا ترفيهيًا لصنع الزهور والعديد من الأشياء الأخرى عن طريق طى الورق، حيث تم التعريف بتاريخه واستخداماته.

وقد تضمن التدريب تعريف الطالبات والطلاب باليابان وشعبها وموقعها الجغرافي، واللغة اليابانية، كما تم تعليمهم كيفية كتابة أسمائهم وكلمات التحية باللغة اليابانية وبعد ذلك قام الطلاب بصنع أشكال مختلفة بفن الأوريجامي.

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