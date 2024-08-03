جيش الاحتلال: سلاح المدفعية قصف بنى تحتية عسكرية لحزب الله فى رب ثلاثين جنوبى لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 06:32 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من جيش الاحتلال قال :"نواصل مهاجمة أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، وسلاح المدفعية قصف بنى تحتية عسكرية لحزب الله في رب ثلاثين جنوبي لبنان، وطائراتنا المقاتلة استهدفت مباني عسكرية وبنى تحتية لحزب الله في طيرحرفا وكفركلا جنوبي لبنان.

ولقي 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتلة مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.

وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التي بقيت في أراضي الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية.