ضبط 7,600 كيلو حشيش في حملة أمنية بدمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام ،فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (دمياط - أسوان) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



مديرية أمن دمياط

- ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرام لمخدر البانجو –

8,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) ، وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى ، عبارة عن (طبنجة - 2 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية").



مديرية أمن أسوان

- ضبط عدد (2) قضية إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهما (8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش) .. بحوزة (2 متهمين) ، وكذا ضبط (بندقية آلية – بندقية خرطوش – خزينة وعدد من الطلقات).

- تنفيذ عدد (678) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.