هيئة الرعاية الصحية تعلن إجراء أكثر من 3 مليون فحص طبي شامل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 01:28 مساءً - هيئة الرعاية الصحية: الفحص الطبي الشامل يتم بشكل دوري للمتعاملين بنظام التأمين الصحي الشامل وبالمجان

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الفحص الطبي الشامل حق لكل منتفع بنظام التأمين الصحي الشامل ويساهم في الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة ويضمن الحد من مضاعفاتها

رئيس هيئة الرعاية الصحية: 12 فحص يتم إجراؤه دوريًا طبقًا للفحص الطبي الشامل .. وإحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراءات متقدمة للمستشفيات

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء أكثر من 3 مليون فحص طبي شامل بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان »

وأضاف بيان الهيئة: يتم إجراء الفحص الطبى الشامل مجانًا وبشكل دوري لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، و ذلك من خلال الفحوصات الإكلينيكية والتحاليل المعملية، ويبدأ الفحص الطبي الشامل من التقييم التمريضي وقياس العلامات الحيوية مرورًا بفحص طبيب الأسرة وطبيب الأسنان ومجموعة من التحاليل الطبية وتحاليل الدم.

فيما يشمل الفحص الطبي الشامل جميع المراحل العمرية، ووفقًا لآخر المستجدات العالمية والممارسات الدولية، ومن المقرر أن يتم تحديث دورية الفحص الطبي الشامل المجاني لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، استنادًا على المرحلة العمرية والأمراض المصاحبة للمريض.

و قال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن الفحص الطبي الشامل حق لكل مواطن، فهو مؤشر للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة ويأتي اتساقًا مع حزم المبادرات الرئاسية التي يتم إجرائها تحت شعار 100مليون صحة، لافتًا أن إجراء الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظات، يتم من خلال وحدات ومراكز صحة الأسرة البالغ عددها 278 وحدة ومركز تابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل حتى الآن، فضلًا عن حملات طرق الأبواب للمنتفعين غير القادرين للوصول للوحدات والمراكز.

ونوه رئيس الهيئة أن الفحوصات التى يشملها الفحص الطبى الشامل، تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ومضاعفاتها من خلال فحوصات (قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين فى الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي)، وفى حال اكتشاف ارتفاع فى ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر فى الدم يتم عمل فحوصات كاملة للمريض تشمل (دهون ثلاثية، سكر تراكمى، وظائف الكُلى، فحص قاع العين، رسم قلب)، وعند وجود خطورة عالية فى نتائج التحاليل والفحوصات سالفة الذكر يتم إجراء أشعة موجات صوتية على القلب "إيكو" للمريض وذلك للاطمئنان على صحة القلب وصحة المنتفع بشكل عام، فضلًا عن أنه فى حالة التأكد من الإصابة بأمراض القلب المزمنة يتم إحالة المريض إلى أحد المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية كلٌ في محافظته لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقى الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.