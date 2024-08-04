جولة وزير العمل تُؤتي ثِمارها ..فُرص عمل في شركة ”الأمُراء لإنتاج السيراميك”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 01:28 مساءً - أعلن محمد جبران،وزير العمل،اليوم الأحد،عن فرص عمل جديدة، في شركة "الأمراء لإنتاج السيراميك" بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان..وقال "الوزير" أن هذه الفرص الجديدة، إحدى ثِمار جولته،مطلع الأسبوع الماضي،لمواقع عمل،وإنتاج داخل تلك القلعة الصناعية الكبيرة..ودعا الوزير،الشباب المصري الراغب في العمل،التقديم على هذه الوظائف ،والتخصصات ،مع العلم ،أن الشركة تحتاج إلى 20 مهندس كهرباء وميكانيكا ،من حديثي التخرج ،و100 عامل فني "دبلوم صنايع -جميع التخصصات"، ويشترط أداء الخدمة العسكرية، وكذلك 100 عامل نظافة "بدون مؤهل "..وأن وقت العمل 8 ساعات يوميًا،مع التأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور،طبقًا لمشتملاته، التي أقرها المجلس القومي للأجور في إجتماعه الأخير ...

وقال بيان صحفي أن مزايا هذه الفرص: إقامة للمغتربين بالإضافة إلى وجبة غذاء ،وتأمين إجتماعي وصحي ،ومواصلات إلى محافظات "القاهرة والجيزة والشرقية والإسماعيلية والمنوفية والسويس"..وللتواصل والاستفسار، والتقديم ،على رقم هاتف،مسؤولي الشركة : 01228539800،أو التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل "3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- وزارة العمل "...

وكان محمد جبران،وزير العمل، بدأ جولته يوم الإثنين الماضي ،في مدينة العاشر من رمضان ،بعقد لقاء مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان"بمقر الجمعية"بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية..وتفقد وزير العمل سير العملية الإنتاجية ،داخل شركتي «الأهرام لنُظم الأمان» ،و"الأمراء لإنتاج السيراميك"..وحث العمال على المزيد من العمل والإنتاج ،ورؤساء مجالس الإدارات على التعاون من أجل بيئة عمل لائقة ،ومُنتجة،وفيها عِمالة ماهرة ،ومُدربة ،داخل تلك المدينة التي يعمل فيها 400 ألف عامل في أكثر من 6000 مصنع وشركة ...