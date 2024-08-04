القاهرة الإخبارية: 3 شهداء إثر قصف الاحتلال لسيارة فى حى الزيتون بمدينة غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 01:29 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 3 شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة في حي الزيتون بـ مدينة غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.