ضبط تشكيل عصابى بالقليوبية بحوزتهم 4 كيلو هروين و4 كيلو آيس وكيلو حشيش

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 01:29 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة، لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"، تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها وإدارتهم لبؤرة إجرامية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة القسم، وبحوزتهم 4,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 4 كيلو جرام لمخدر الآيس، كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"، 2 بندقية خرطوش، 3 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 6 قطع أسلحة بيضاء، عدد من قطع الأرجيلة "المستخدمة فى تعاطى المواد المخدرة"، ودراجة نارية "بدون لوحات".

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 5,500 مليون جنيه تقريباً.

وقالت وزارة الداخلية إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.