مرور القاهرة يعلن عن تحويلات مرورية لإستكمال تنفيذ أعمال تحويل خط صرف صحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 01:29 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لإستكمال تنفيذ أعمال تحويل خط الصرف الصحى المتعارض مع تنفيذ أعمال بمحطة مترو أنفاق الزمالك، مما يستلزم الغلق الكلى لشارع عزيز أباظة إعتباراً من اليوم الأحد 4 أغسطس الجارى، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة 20 يوماً.

وسيتم تحويل الحركة المرورية للقادم من شارع عزيز أباظة يسلك يساراً شارع حسن عاصم فيميناً شارع البرازيل، وصولاً لشارع عزيز أباظة مرة أخرى.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.