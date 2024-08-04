نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شديد الحرارة وتصل إلى 44.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس لليوم، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقسًا شديد الحرارة ورطبًا نهارًا، ومائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا، كما تنشط الرياح المعتدلة على فترات متقطعة في أغلب الأنحاء.

تفاصيل الطقس اليوم:

النهار: شديد الحرارة ورطب على معظم الأنحاء.

شديد الحرارة ورطب على معظم الأنحاء. الليل: مائل للحرارة ورطب.

مائل للحرارة ورطب. الرياح: معتدلة تنشط أحيانًا.

الظواهر الجوية:

الشبورة المائية: توجد شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

توجد شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. الأمطار: من الأحد 4 أغسطس إلى الأربعاء 7 أغسطس، هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا وتصل لحد السيول على مناطق مثل حلايب، شلاتين، رأس بناس، مرسى علم، أبوسمبل، أسوان، الوادي الجديد، الأقصر، وقنا. قد يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

فرص الأمطار من الخميس 8 أغسطس إلى الجمعة 9 أغسطس:

الأمطار: توجد فرص لأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 36 درجة مئوية، والمحسوسة 38 درجة.

36 درجة مئوية، والمحسوسة 38 درجة. السواحل الشمالية: 33 درجة مئوية، والمحسوسة 36 درجة.

33 درجة مئوية، والمحسوسة 36 درجة. جنوب سيناء: 38 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة.

38 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة. شمال الصعيد: 39 درجة مئوية، والمحسوسة 41 درجة.

39 درجة مئوية، والمحسوسة 41 درجة. جنوب الصعيد: 43 درجة مئوية، والمحسوسة 44 درجة.

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