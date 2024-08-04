نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تنشر فيديو توضيحيا لعملية التصالح في مخالفات البناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت محافظة الجيزة، بنشر فيديو توضيحي لكيفية التصالح بمخالفات البناء، ودعت المحافظة المواطنين من أصحاب العقارات والمنشأت المقامة دون ترخيص والوحدات السكنية بالعقارات الغير مرخصة بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن للتقدم بطلب التصالح على مخالفات البناء.

وكذلك الإستفادة بالمزايا الجديدة التى تضمنها قانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ والتى أزالت المعوقات التى عانى منها الراغبون فى التصالح بالقانون القديم.

حيث يمكن التوجه للمركز وبحوزة المواطن أوراقه و٥١٧ جنيه فقط مقابل استخراج شهادة البيانات لطلب التصالح، ثم استكمال إجراءات التصالح والحصول على شهادة توفيق الأوضاع ثم استكمال مسار التصالح.