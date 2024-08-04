مدرب منتخب اليد: راضٍ عن الأداء وجاهزون لأي منافس في ربع نهائي الأولمبياد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 03:32 مساءً - أعرب خوان كارلوس باستور، المدير الفنى لمنتخب اليد ، عن رضاء عن أداء اللاعبين أمام الأرجنتين فى أولمبياد باريس، وقال باستور إن المنافس قدم مستوى طيباً واستفاد من الأخطاء فى الشوط الأول وتقدم وحسمه لصالحه.

وأضاف باستور، فى تصريحات صحفية بعد المباراة، أن المنتخب الوطني استعاد توازنه فى الشوط الثاني، بعد علاج الأخطاء، مؤكدا أن الأهم حالياً هو الصعود لدور الثمانية وانتظار معرفة المنافس.