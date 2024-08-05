إبعاد صومالي و5 سوريين خارج الأراضي المصرية لأسباب تتعلق بالصالح العام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية 1225 لسنة 2024، بـ إبعاد صومالي و5 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء القرار، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2024/7/7، بشأن طلب إبعاد اثنين من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء في المادة الأولى من القرار، أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من MOHAED ABDULKADIR ABDI صومالي الجنسية مواليد 1995/1/7 وجاء في المادة الثانية من القرار إبعاد بشار رفقي تلمساني عودة سوري الجنسية مواليد 1969/7/31.

وجاء في القرار رقم 1238 لسنة 2024، أن يبعد اثنان سوريان خارج البلاد وهم عمار محمد ياسر الصوفي سوري الجنسية مواليد 14/4 /1968، وفاتن عبد اللطيف الفرا سورية الجنسية مواليد 15/1/1978.

وجاء في القرار رقم 1239 لسنة 2024، أن يبعد خارج البلاد محمد ياسين هشام سكر سوري الجنسية مواليد 2/1/1992، وجاء في القرار رقم 1240 لسنة 2024 إبعاد محمد هشام عرب الحلبي سوري الجنسية مواليد 1/1/1993.