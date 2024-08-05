نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن نتيجة الثانوية العامة 2024 في مؤتمر صحفي بالمدينة التعليمية غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بمؤتمر صحفي غدا.

وذلك بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر غدا بالمدينة التعليمية بمدينة ٦ أكتوبر.



وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.