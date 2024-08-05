أمطار غزيرة وسيول تجتاح مدن جنوب البحر الأحمر وإعلان الطوارئ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - تشهد مدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر سقوط أمطار غزيرة على مناطق مختلفة بها، وذلك لليوم الثالث على التوالي مع استمرار تقلبات الطقس بشكل مفاجئ.

فيما شهدت منطقة وادي الجمال جنوب مرسى علم، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة تحولت إلى سيول في الأودية الجبلية.

وأعلن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، عن رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى تزامنًا مع تقلبات حالة الطقس، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية لمدن جنوب المحافظة برفع حالة الطوارئ تزامنًا مع تقلبات الطقس.

وكانت الأرصاد الجوية أصدرت بيانًا حذرت فيه من حالة الطقس على 9 مناطق متوقع سقوط أمطار الرعدية عليها، وتصل إلى حد السيول، وهي كل من مدن حلايب، شلاتين، قنا، رأس بناس، مرسى علم، أبوسمبل، أسوان، الوادي الجديد، الأقصر.