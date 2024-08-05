وزير الري: 95.27% نسبة حسم شكاوى من يناير 2021حتى يوليو 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - - ٢٣٧٠ شكوى تتلقاها الوزارة خلال شهر يوليو الماضى

- حسم شكاوى المواطنين على ترع ببنى سويف والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ

تلقى الدكتو رهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

أوضح التقرير أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر مايو ٢٠٢٤ بلغت (٩٥.٢٧٪) ، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة (٢٣٧٠) شكوي وطلب وإستغاثة خلال شهر يوليو ٢٠٢٤ .

تأتى محافظات البحيرة والدقهلية وبنى سويف وكفر الشيخ على رأس المحافظات التى حسم الشكاوى بها.

فى محافظة البحيرة تم التعامل الناجز مع شكوي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بالتضرر من نقص مياه الرى بقريه السرب وتراكم المخلفات بالمجري المائي ، حيث قامت أجهزة الرى بالمحافظة بسرعة اتخاذ اللازم والمعاينة على الطبيعة حيث تبين أن الشكوي تقع على مسقه السرو الخصوصية ، وتم إزالة المخلفات مع النقل الفوري لناتج التشغيل وتوصيل المياه لجميع الزمامات المنتفعة من المسقى .

وفي محافظة الدقهلية .. تم حسم شكوى واردة تتعلق بتضرر أهالي قرية القاسمي من وجود حيوانات نافقه ملقاه في ترعة الشعالة ، حيث قامت الإدارة العامة لري جنوب الدقهلية بتطهير الترعة وحسم الشكوي في حينه .

وفي محافظة كفر الشيخ .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية بالتضرر من وجود مخلفات بترعة القصابي بنطاق عزبة شهاب الدين ، حيث تم على الفور الدفع بالحفارات وتطهير الترعة والمياه بها بحاله حسنه .

وفي محافظة بني سويف .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة تشير لتضرر أهالي قرية الكوم الأحمر من تراكم المخلفات في ترعة طحابوش ، حيث تم تطهير الترعة و رفع نواتج التطهيرات وحسم الشكوى .

وقد وجه سويلم بقيام كل أجهزة الوزارة بالتعامل الجاد والحاسم مع أى شكاوى تتلقاها الوزارة وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم .