رئيس جامعة الجلالة: نفعل قوانين الدولة ونربط الخريج بسوق العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - قال الدكتور محمد الشناوى رئيس جامعة الجلالة، الدولة وفرت التعليم فى كل مكان، حيث كنا فى السابق نسافر لمحافظات من أجل تلقى العلم فى الجامعات، ولكن الدولة وفرته وبشكل أفضل، بالإضافة للشراكات مع جامعات أجنبية على مستوى العالم.

وأضاف محمد الشناوى، خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، أنه من نتائج هذه الشراكات تمكن طلابنا من الدخول فى منافسات عالمية وليس داخل مصر فقط، ومن هذه المسابقات التى شاركنا فيها مسابقة على مستوى دول البحر الأبيض المتوسط شارك فيها أكثر من 22 دولة، وحصد فيها طالب من جامعتنا من باى تكنولجي على المركز الأول فى اختراع جديد لإلتئام الجروح والذى تم تصنيعه من قصب السكر، ونحن جهزنا معمل مخصوص فى كلية العلوم.