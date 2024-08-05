وزير الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بمدينة القاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 12:31 مساءً - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة بعدد 33 عمارة بإجمالي ( 792 ) وحدة سكنية لجميع المراحل ( لمشروع جنة بمنطقة جنوب أرض الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة )، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/8/2024 وحتى يوم الثلاثاء 1/10/2024.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 322، يوم الأحد 18/8/2024، ووحدات العمارة رقم 324، يوم الإثنين 19/8/2024، ووحدات العمارة رقم 325، يوم الثلاثاء 20/8/2024، ووحدات العمارة رقم 326، يوم الأربعاء 21/8/2024، ووحدات العمارة رقم 327، يوم الأحد 25/8/2024، ووحدات العمارة رقم 328، يوم الإثنين 26/8/2024، ووحدات العمارة رقم 329، يوم الثلاثاء 27/8/2024، ووحدات العمارة رقم 330، يوم الأربعاء 28/8/2024، ووحدات العمارة رقم 331، يوم الخميس 29/8/2024.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 332، يوم الأحد 1/9/2024، ووحدات العمارة رقم 333، يوم الإثنين 2/9/2024، ووحدات العمارة رقم 334، يوم الثلاثاء 3/9/2024، ووحدات العمارة رقم 335، يوم الأربعاء 4/9/2024، ووحدات العمارة رقم 336، يوم الخميس 5/9/2024، ووحدات العمارة رقم 337، يوم الأحد 8/9/2024، ووحدات العمارة رقم 338، يوم الإثنين 9/9/2024، ووحدات العمارة رقم 339، يوم الثلاثاء 10/9/2024، ووحدات العمارة رقم 340، يوم الأربعاء 11/9/2024، ووحدات العمارة رقم 341، يوم الخميس 12/9/2024.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 342، يوم الأحد 15/9/2024، ووحدات العمارة رقم 343، يوم الإثنين 16/9/2024، ووحدات العمارة رقم 344، يوم الثلاثاء 17/9/2024، ووحدات العمارة رقم 345، يوم الأربعاء 18/9/2024، ووحدات العمارة رقم 346، يوم الخميس 19/9/2024، ووحدات العمارة رقم 347، يوم الأحد 22/9/2024، ووحدات العمارة رقم 348، يوم الإثنين 23/9/2024، ووحدات العمارة رقم 349، يوم الثلاثاء 24/9/2024، ووحدات العمارة رقم 350، يوم الأربعاء 25/9/2024، ووحدات العمارة رقم 351، يوم الخميس 26/9/2024، ووحدات العمارة رقم 352، يوم الأحد 29/9/2024، ووحدات العمارة رقم 353، يوم الإثنين 30/9/2024، ووحدات العمارة رقم 354، يوم الثلاثاء 1/10/2024.

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير ( فرع الرحاب ) لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجـــه بخطـــاب البنك لمكتب خدمـــة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات بالجهاز، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.