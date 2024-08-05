جامعة حلوان تشارك بجناح مميز في المعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 12:31 مساءً - شاركت جامعة حلوان في النسخة الخامسة عشرة من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب "EduGate"، والذي يعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس بفندق كمبنسكي. وجاءت هذه المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وبإشراف الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتورة نجلاء ضياء، مديرة مركز التسويق بالجامعة.

وأكد الدكتور السيد قنديل على أهمية مشاركة الجامعة في هذا الحدث الهام، مشيراً إلى أنه يعد من أكبر الملتقيات التعليمية في مصر، حيث تشارك فيه كبرى الجامعات المصرية والعربية والدولية. وأضاف أن المعرض يوفر فرصة قيمة للتواصل مع الطلاب وتعريفهم بالبرامج الدراسية المختلفة المتاحة في الجامعة، مما يساعدهم في اختيار التخصصات التي تتناسب مع رغباتهم وميولهم الدراسية وتلبي احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد السروجي أن مشاركة الجامعة تضمنت عدة فعاليات، منها تقديم المعلومات والإرشادات اللازمة للطلاب، وتعريفهم بكليات الجامعة وأبرز البرامج والتخصصات العلمية المستحدثة التي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

وأشارت الدكتورة نجلاء ضياء إلى أن الجامعة قدمت خلال المعرض تعريفاً شاملاً بكلياتها المتنوعة وتخصصاتها العلمية المختلفة ومجالات العمل المتاحة لخريجيها.

شهد المعرض اقبال كبير من المترددين

وتم إقامة مسابقات علمية وترفيهية للمترددين على المعرض وتم توزيع جوائز.

وعلى هامش فعاليات المعرض، شاركت الجامعة في ندوة نظمها المعرض، حيث قدم الدكتور هيثم سويلم، مدير إدارة الوافدين، عرضاً توضيحياً عن جامعة حلوان وكلياتها والبرامج المتميزة التي تقدمها.