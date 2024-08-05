أكاديمية البحث العلمي ومنظمة الأغدية والزراعة للأمم المتحدة يوقعان بروتوكول تعاون مُشترك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 12:31 مساءً - برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، بروتوكول تعاون مشترك مع منظمة الأغدية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ويُمثلها الدكتور عبدالحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

وبموجب البروتوكول، سيتم التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)؛ لاحتضان نماذج مُحاكاة للأغذية والزراعة (FOA Models) في نوادي ريادة الأعمال المتواجدة في الجامعات المصرية والتي يبلغ عددها 50 ناديًا لريادة أعمال، وتقديم الدعم الفني لطلاب نماذج محاكاة الأغذية والزراعة، وإتاحة فرص الاستفادة لهم في البرامج الجديدة الداعمة للبحوث والتي تساعد على تحويل النظم الزراعية، وكذلك الداعمة لمجال ريادة الأعمال في مجال الزراعة والأغذية.

وسيتم توفير منح مالية لطلاب نماذج محاكاة الأغذية والزراعة من برنامج مشروعات التخرج "مشروعي بدايتي" أحد أكبر برامج الأكاديمية، وإتاحة فرص الاستفادة من برنامج "علماء الجيل القادم" لدعم رسائل الماجستير لأوائل الخريجين.

كما سيتم التعاون بين الجانبين لتقديم الدعم الفني والمالي وإتاحة فرص الاستفادة من البرامج الأخرى الداعمة لريادة الأعمال والابتكار التي تدعمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وسيتعاون الطرفان في تنظيم العديد من الاحتفاليات وأبرزها (يوم الغذاء العالمي، ومسابقة الفاو جيكيت، واحتفالية العيد الوطني للقمح، وإنشاء حاضنة زراعية افتراضية)، وكذلك سيتم توقيع مشروع دعم المزارعين لإنشاء شركات ناشئة ومشروعات زراعية في 3 محافظات وهي ( المنيا – قنا – كفر الشيخ ) بقيمة تمويل تبلغ مليون و150 ألف جنيه من منظمة الأغذية والزراعة.

حضر توقيع بروتوكول التعاون من جانب الأكاديمية، الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية لقطاع التنمية التكنولوجية، والدكتور احمد جبر، المشرف علي قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية، والدكتور تامر حمودة، المشرف علي قطاع التسويق والابتكار بالأكاديمية، والدكتور محمد الأمير المشرف علي قطاع المراكز الإقليمية، والدكتورة وفاء محمد عبدالرشيد، مدير برنامَج نوادي ريادة الأعمال، وحضر من جانب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(الفاو) الدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل الفاو في مصر، والدكتور أحمد دياب، أخصائي اجتماعي واقتصادي، الفاو في مصر، والدكتورة داليا أبوللفتوح، أخصائي اقتصادي ومسئول شئون الشباب، مكتب الفاو الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والأستاذ حمادة إسماعيل، مساعد التواصل، الفاو في مصر، والأستاذة راوية الدابي، خبير التواصل بمنظمة الفاو في مصر.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار التعاون الإستراتيجي والدولي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وضمن خطة الأكاديمية لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تتضمن الابتكار وريادة الأعمال في التنمية الزراعية بممارسة نظم زراعية مرنة والابتكار الأخضر والزراعة الرقمية وذلك بواسطة بناء قدرات طلاب الجامعات على إجراء البحوث التي تساعد على تحويل النظم الغذائية والزراعية الحالية لتكون أكثر مرونة واستدامة من خلال العلوم الرقمية والابتكار.