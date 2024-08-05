نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - نتيجة الثانوية العامة 2024 غدا على بوابة دوت الخليج.. سجل الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، صباح الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024، نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 من الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتاح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس لمعرفة نتائجهم ودرجاتهم.

وللتسجيل والحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم سجل بياناتك الآن

ويعقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وللتسجيل والحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم سجل بياناتك

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.