وزير العمل يترأس لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027

..

وجه محمد جبران وزير العمل ، لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027،إلى تكثيف الجهود،واللقاءات ،لسرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من "الدليل"،لمواكبة المُتغيرات التي طرأت على سوق العمل،وذلك برصد المِهن المُندثرة، والمِهن المُستحدثة ،وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمِهنية، حيث أن" دليل التصنيف" الحالي يضم ما يقرب من 6000 مِهنة على مستوى سوق العمل المصري..جاء ذلك خلال ترأس الوزير جبران ،اليوم الإثنين ،إجتماع "اللجنة" ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،بحضور مجموعة من أعضاء "اللجنة" ،يُمثلون وزارات، وجهات ذات صلة،هي وزارات : العمل ،والتعليم العالي البحث العلمي، والتربية والتعليم،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي،و البيئة،والدولة للانتاج الحربي.

و مركز معلومات مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،والجهاز المركزي للتنظيم والادارة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الكفاية الانتاجية.

وقال الوزير جبران أن وزارة العمل حريصة على سرعة إصدار النسخة الرابعة المُحدثة رسميًا قبل موعدها المُقرر لها بحلول عام 2027،وذلك نظرًا لثورة التكنولوجيا،والذكاء الإصناعي ،والتحديات التي تواجه سوق العمل ،وهو ما يتطلب الإستعداد لها ،والتعامل مع هذه المهن خاصة المُستحدثة،وربطها بالعملية التدريبية،والتعليمية .