الصحة العالمية: مصر من أولى الدول التي طبقت إجراءات منع ومكافحة العدوى

عقدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR اجتماعا مشتركا مع وفد منظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتورة نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لبحث التعاون المشترك في رفع كفاءة الفرق الطبية بمختلف المنشآت الصحية وتأهيلهم لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن جهار وإرساء ثقافة سلامة المرضى، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ناقش الاجتماع عددا من المشروعات والمبادرات المشتركة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تبني القيادة السياسية لجودة الرعاية الصحية كمحور أساسي لضبط الخدمات الصحية، والاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، ومشروع مؤشر مصر الصحي، وتدريب الكوادر الصحية على الحوكمة المؤسسية والاكلينيكية.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بوفد المنظمة مثمنا جهودها على المستويين الإقليمي والمحلي من خلال خطط العمل المتكاملة والتنسيق والتعاون المستمر مع مختلف أطراف المنظومة الصحية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، في إرساء وتطبيق معايير الجودة، مستعرضا دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في اصدار 7 ادلة من المعايير واعتمادها دوليا، وخدمات الهيئة في مجال التدريب والدعم الفني للمنشآت الصحية وكذلك مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الجديدة قبل بناءها وفقا لتكليفات دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الصحة والسكان ، وذلك لضمان توافقها مع أكواد البناء ومعايير الجودة.

وأشار طه إلى أن المنشآت الصحية المعتمدة بلغ عددها 388 منشأة موزعة على 18 محافظة داخل وخارج منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا حرص القطاع الخاص على الحصول على اعتماد "جهار" لما يوفره من مزايا تنافسية تتعلق بالاستخدام الرشيد للموارد والحوكمة وسلامة مقدمي الخدمات الصحية والمرضى.

من جانبه، أشادت الدكتورة نعمة عابد، بنجاح مصر في العديد من الملفات الصحية حيث تعتبر من أولى الدول التي طبقت معايير منع ومكافحة العدوى IPC في قطاع الرعاية الأولية، وبالدور الكبير الذي تلعبه "جهار" في نشر ثقافة "سلامة" الخدمات الصحية، والاهتمام برضاء مقدمي الخدمات الصحية بجانب رضاء المرضى، لافتا أن هناك احتياجا حقيقيا للتركيز على إدارة المنشآت الصحية كمحرك أساسي لتحسين الخدمات الصحية.

وفي ذات السياق، أوضح د. جاسر جاد الكريم، مسئول النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أن الفترة المقبلة ستشهد عددا من الفعاليات والتدريبات المشتركة بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى الشهر المقبل والذي يتبنى هذا العام موضوع السلامة التشخيصية كمرتكز أساسي لضمان حصول المريض على ما يحتاجه من رعاية وعلاج، مؤكدا تواصل المنظمة مع جميع أصحاب المصلحة لتعزيز النظم ودعم مقدمي الخدمات الصحية في اتخاذ القرارات الصحيحة واشراك المرضى في جميع مراحل التشخيص.