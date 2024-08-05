نائب وزير الخارحية: خطة قريبة المدى لرقمنة المعاملات والخدمات القنصلية للمصريين بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 02:26 مساءً - أكد نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير نبيل حبشى أن هناك خطة قريبة المدى لرقمنة غالبية الخدمات والمعاملات القنصلية للمصريين بالخارج، وهو ما من شأنه التخفيف عن كاهل المواطن في الخارج وتقصير المدة الزمنية، وأيضا يوفر على المواطن مشقة قطع مسافات طويلة في بعض الدول للوصول إلى مقرات البعثات الدبلوماسية بالخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة التفاعلية التي عقدت، اليوم /الاثنين/، تحت عنوان "الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج"، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الخامسة، والذي يواصل أعماله بالقاهرة تحت شعار "من أم الدنيا.. لكل الدنيا".

وأشار السفير نبيل حبشى إلى وجود تكليف من قبل وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي للعمل على سرعة رقمنة الخدمات القنصلية، والتي ستتم في أقرب وقت ممكن، وأنه شرف بهذا التكليف، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات ومتطلبات المصريين بالخارج وتذليل كافة العقبات التي يواجهونها، والنظر لأية مقترحات فى هذا الصدد.

وأوضح أنه بعد ضم اختصاصات الهجرة إلى الخارحية أصبحت قدرة الوزارة على التفاعل بشكل أكبر وأسرع من خلال أذرع وزارة الخارجية والمتمثلة في السفارات والقنصليات، مشددا على أنه يتم العمل على أن تكون هناك مؤشرات فعلية سريعة على الأرض ليشعر المواطن المصري بالخارج بأن هناك قيمة مضافة.

كما شدد على أن وزارة الخارجية والهجرة تقف على مسافة واحدة مع كافة المواطنين بالخارج، وتؤكد أنه لا وسيط بين الخارحية والمواطن حيث يتم التفاعل بشكل مباشر، مبينا أن وزارة الخارجية بعد ضم اختصاصات الهجرة وشئون المصريين بالخارج لها، أنشأت مجموعات للجاليات بالخارج على تطبيق "واتس آب" كل دولة على حدى من أجل ضمان سرعة التفاعل مع المواطنين بالخارج، ولتلقى المقترحات والطلبات والشكاوى، على أن يتم الرد عليها مباشرة من قبل الوزارة.. ودعا أبناء الجاليات المصرية بالخارج إلى الانضمام لهذه المجموعات.

ومن ناحيته، سلط وكيل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية اللواء إيهاب الحينى الضوء على التسهيلات التي توفرها وزارة الداخلية للتيسير على المواطنين لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، وذلك من خلال منظمومة الخدمات الإلكترونية التي تتضمن "الكول سنتر" وبوابة الوزارة وبوابة مصر الإلكترونية.

وأوضح أنه بالنسبة للمصريين ي الخارج فقد تم تخصيص وإنشاء 12 سجلا مدنيا على مستوى الجمهورية، بخلاف التسهيل عليهم لاستخراج الرقم القومي أو تجديده عن طريق وزارة الخارجية عبر بعثاتها فى الخارج.

وبدوره، أبرز مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية العميد الدكتور محمد شرشر عملية تطوير الأدوات واللوجستيات والموارد البشرية التي تحققت خلال القترة الماضية، معلنا أنه سيتم خلال الشهر المقبل إطلاق سيارات ذكية في الشوارع بحيث يتمكن خلالها المواطن من تقديم طلب إصدار جواز سفر، على أن يتسلمه فى المنزل أو العنوان الذي يختاره.

واستعرض رئيس الإدارة المركزية للتغطية التأمينية بالهيئة القومية للتأمين الصحي أحمد عزت أبرز ملامح نظام التأمين الاجتماعي للمصريين العاملين بالخارج، ومن بينها تحسين قيمة المعاشات المقررة، وإجراءات الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي للمصريين المقيمين بالخارج.

كم أشار مدير الإدارة العامة لشئون مكتب الوزير بمصلحة الجمارك على جلال يونس إلى أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج كانت مطلبا ملحا، والدولة استجابت له، موضحا أنه تم إصدار نحو 300 ألف موافقة استيرادية، وتم الافراج عن ما يقرب من 44 ألف سيارة، مع إنشاء الخط الساخن للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالجمارك.

ومن جهتها، استعرضت مقررة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة السفيرة منى عمر دور المجلس في دعم المرأة المصرية بالخارج، منوهة إلى أن المجلس يتواصل مع جميع المنظمات الدولية المعنية بالمرأة.

وناقش المشاركون، خلال الجلسة، الدور المهم الذي تقوم به وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين بالخارج.