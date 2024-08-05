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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الثانوية العامة 2024 موعد إعلان النتيجة الرسمي

نتيجة الثانوية العامة2024.. عاجل- الموعد النهائي والرسمي لظهور النتيجة وخطوات الحصول عليها.

نتيجة الثانوية العامة 2024، الثانوية العامة 2024، ينتظر طلاب الثانوية العامة 2024، وأولياء الأمور موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي بفارغ الصبر من أجل معرفة نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 وبدأ تسجيل الرغبات بمكاتب التنسيق للمرحلة الجامعية.

وفيما تعرض لكم بوابة دوت الخليج خلال السطور التالية الموعد الرسمي والنهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2024، ونسب النجاح، وخطوات الحصول على النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2024.. الموعد الرسمي والنهائي لظهور النتيجة

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2024، الثانوية العامة 2024، ومن المقرر أن يعقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من القيادات التعليمية بالوزارة ظهر غدا الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024 مؤتمر صحفي خاص، بالمدينة التعليمية بمدينة ٦ أكتوبر للإعلان عن كافة تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، وبعدها يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم

قم بالدخول على رابط وزارة التربية والتعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي جوجل من خلال الضغط هنا .

. وبعد الدخول على الصفحة قم بالبحث عن بوابة الثانوية العامة والتي ستجدها في الصفحة الرئيسية للموقع الخاص بنتائج الثانوية العامة، ثم انقر عليها، وسيعمل الرابط مباشرة بعد إعلان النتائج.

قم بإدخال رقم الجلوس بدقة في المكان المخصص له.

ثم قم بالضغط على زر "عرض النتيجة": بمجرد التأكد من صحة رقم الجلوس.

ثم ستظهر لك النتيجة فور إدخال البيانات بشكل صحيح، والتي تتضمن درجاتك في جميع المواد والمجموع الكلي.

نتيجة الثانوية العامة 2024.. أوائل الثانوية العامة ونسب النجاح للعام الدراسي الحالي

وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2024، الثانوية العامة 2024، وأوضحت مصادر من وزارة التربية والتعليم إلى أن المحافظات المتواجد بها الاكثر عددا في قائمة أوائل الثانوية العامة 2024 هي القاهرة وسوهاج، لطلاب شعبة أدبي، والمنصورة وأسيوط وقنا لطلاب الشعبة العلمية.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤشرات النجاح لطلاب القسم الأدبي والعلمي في عدد من مواد الثانوية العامة 2024 والتي كانت كالآتي:-

مؤشرات النجاح في مواد القسم الأدبي لطلاب الثانوية العامة 2024

وبلغت نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا لطلاب للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.

فيما وصلت نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ إلى 96.43%.

ووصل نسبة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع تخطط إلى 92%.

مؤشرات النجاح في مواد القسم العلمي لطلاب الثانوية العامة 2024

وبلغت نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.

ووصلت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، إلى 94.21%.

فيما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء 91%.

مؤشرات النجاح في المواد المشتركة بين القسم العلمي والأدبي لطلاب الثانوية العامة 2024