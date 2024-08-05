وزير العمل: فلسفة الوزارة تقوم على تكثيف التعاون مع الجاليات المصرية في الخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 03:36 مساءً - شارك محمد جبران، وزير العمل، فى فعاليات النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين فى الخارج»، المنعقد فى القاهرة، والذى أطلقته وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا».

وخلال مشاركته فى جلسة «فرص وآفاق الاستثمار فى مصر»، أكد وزير العمل أن فلسفة الوزارة تقوم على أهمية تكثيف التعاون بين الجاليات المصرية بالخارج، مع الوزارة، ومكاتب التمثيل العمالى التابعة لها، لتوفير فرص عمل آمنة ومستقرة للشباب المصرى بالخارج، وتكون وزارة العمل شريكا أساسيا فى تفاصيل عقود العمل، من أجل حماية العامل وتوفير عمالة ماهرة ومدربة لأصحاب الأعمال والشركات الخارجية.

وأوضح أن الوزارة مستعدة للمشاركة فى أى مؤتمر أو فعالية للشركات الخارجية، لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى فلسفة الوزارة تجاه بناء العامل المصرى، وتأهيله ليواكب المناخ الاستثمارى الجديد، وكذلك المعايير التى يجب توافرها لإعداد الكوادر العمالية المناسبة لسوق العمل الدولية.

وقال إن الوزارة تمتلك كل مقومات التدريب من أجل التشغيل، فى الداخل والخارج، حيث لديها ٨٣ مركز تدريب مهنى ثابت ومتنقل، تعمل فى نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتسعى لتكثيف التعاون مع القطاع الخاص فى هذا الملف، لربط التدريب باحتياجات سوق العمل، ومواجهة كافة تحدياته، خاصة تلك الثورة التكنولوجية، والذكاء الاصطناعى، وما فرضته من مهن مستقبلية.